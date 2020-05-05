Alman mahkemesinden Avrupa Merkez Bankası'na sert çıkış

Alman yargıçlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) - koronavirüs salgını için açıkladığı Pandemi Acil Durum Alım Programı hariç - varlık alımına ilişkin attığı bazı adımların anayasaya aykırı olduğunu belirtti ve Bundesbank’ın varlık alımlarını durdurmasının önünü açan bir karar aldı.

Mahkeme Bundesbank'ın ECB’nin 2.7 trilyon euroluk varlık alım programına katılım için attığı adımların AB anlaşmalarıyla desteklenmediğine ve anayasaya aykırı olduğuna karar vererek ECB’ye programdaki düzeltmeleri yapması için üç ay süre verdi. Bu üç aylık sürede ECB varlık alımlarının gerçekten gerekli olduğunu kanıtlayamazsa mahkeme kararına göre Bundesbank’ın bu program kapsamında alımları durdurulmasına hükmedildi.

750 milyar euroluk yeni pandemi varlık alım programı hariç tutulsa da, piyasalar karardan olumsuz etkilendi ve euro dolar karşısında bir aydan uzun bir sürenin en büyük günlük düşüşünü yaşayarak 1,0829 dolara kadar geriledi.

ECB'nin tartışmalı varlık alım programı, Alman mahkemesi için en azından davanın açıldığı 2015 yılından bu yana bir endişe kaynağı oldu.