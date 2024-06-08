Alman FTI’da kayyum görevde

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İlgili bakanlıklar, turizm birliği temsilcileri ve turizm profesyonelleri ile konuyu istişare ettiklerini vurgulayan ATSO Başkanı Ali Bahar, Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

“Söz konusu şirket ülkemize yıllık yaklaşık 1 milyon turist akışı sağlıyor. Piyasa ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşadığını biliyordu. FTI Group, nisan ayında yaptığı duyuruda şirketin sermayesini güçlendirme ve hissedar tabanını yeniden yapılandırma süreci kapsamında ABD merkezli yatırım şirketi Certares liderliğindeki konsorsiyuma geçtiğini duyurmuştu. Borç miktarı da 1 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

SİGORTA OTEL BORCUNU KAPSAMIYOR

Bu borcun 600 milyon Euro’luk kısmı ise Alman hükümetinden alınan krediydi. Süreç maalesef sağlıklı biçimde yürütülemedi ve şirket iflas etti. Bu iflas sadece Türkiye’yi değil Mısır, Tayland ve Yunanistan’daki turizmcileri de etkiledi. Federal Almanya Sigorta Birliği’nin mağduriyet yaşanmaması için harekete geçtiğini biliyoruz ancak mevcut sigorta sistemi sadece seyahat halindeki turistin ülkeye dönme süreciyle ilgili devreye giriyor. Yani bu sigorta sistemi otel alacaklarını kapsamıyor.

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TÜRKİYE’DE OTELLERİ VAR

Öte yandan; bu şirketin kendine ait ve kiralık olarak işlettiği otelleri de var. Şu an için bu otellerde sorun görünmüyor ancak bu tesislerin de tedarikçilere borçlarının olduğunu biliyoruz. İflasın sezon başında yaşanması borç miktarının artmasının önüne geçti. Şirkete atanan kayyum 10 Haziran tarihine kadar yapılacak olan tatil planlamalarını iptal etti. Asıl hedefimiz bu tarihten sonra yeni tur operatörleri vasıtası ile yapılacak planlamalara Türkiye rotasını dahil etmek olmalı.”