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Alman enerji şirketi E.ON, Rus şirketlerinden gaz alımını durdurdu

#Doğal Gaz#Rusya#Ukrayna
Alman enerji şirketi E.ON, Rus şirketlerinden gaz alımını durdurdu

Almanya’nın en büyük enerji şirketi E.ON, Ukrayna’daki savaşa tepki olarak Rus doğal gaz şirketi Gazprom’un Avrupa'daki şirketlerinden gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya yaptırım kararı alınmaya devam ediyor. Almanya’nın en büyük enerji şirketi olan E.ON, Ukrayna’daki savaşa tepki olarak Rus Gazprom doğal gaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.

E.ON İcra Kurulu Başkanı Leonhard Birnbaum yaptığı açıklamada, şirketin Gazprom ile uzun vadeli tedarik sözleşmesi bulunmadığını ancak portföyündeki küçük bir doğal gaz miktarının Gazprom şirketlerinden satın alındığını belirtti.

Birnbaum, yıllık basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Rus doğal gaz pazarı hedef bölgelerimizden biri değil. Ancak enerji ithalatında artan bir fiziksel kıtlık varsa, bunun bizim için de sonuçları olacaktır" dedi.

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