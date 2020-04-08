Alman ekonomisinin yüzde 4,2 daralmasını bekliyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2020-2021'i kapsayan büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Beş ekonomik düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahmini yüzde 1,1’den yüzde eksi 4,2’e düşürüldü, Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5,8 büyüyeceğini tahmin etti.

Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,9 daralmasını öngören beş düşünce kuruluşu, ikinci çeyrekte ise daralmanın salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden dolayı yüzde 9,8 yükselmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse, Alman ekonomisi 1970’ten beri en sert daralmasını yaşamış olacak.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 251 binden, 44 milyon 969 bine düşeceğini öngören düşünce kuruluşları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin yüzde 5,5 çıkacağını, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 0,6 ve gelecek yıl yüzde 1,2’ye yükseleceği tahmininde bulundu.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Alman hükümetinin bütçe fazlası durumu göz önüne alındığında, hükümetin şirketleri ve hane halkını desteklemek için geniş kapsamlı tedbirler alabileceğine işaret edilerek, kamu brüt borcunun bu yıl nominal GSYH'nın yüzde 70'ine yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, salgının yayılmasının önlemek için alınan tedbirlerin kaldırılarak ekonomiyi yeniden başlatma çabalarının başarısız olabilme ihtimaline vurgu yapılarak, pandeminin beklenenden çok daha yavaş zayıflayabileceği ve ekonomik faaliyetlerin yeniden daha zayıf bir şekilde başlayabileceği ve başka bir enfeksiyon dalgasının tetiklenebileceği uyarısı yapıldı.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un neden olduğu resesyon iş gücü piyasasında ve hükümet bütçesi üzerinde açık şekilde hissedileceğini kaydetti. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 5,9 ile zirve yapacağını öngören Wollmershaeuser, “Kısa süreli çalışanların sayısı 2,4 milyona ulaşacak ve işsiz sayısı yaklaşık dörtte bir artarak 2,5 milyona yükselecek.” değerlendirmesinde bulundu.



Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Berlin merkezli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI) ortaklaşa hazırlandı.