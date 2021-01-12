Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor

BDI Başkanı Siegfried Russwurm yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında ikinci dalga nedeniyle ekonominin 2021'de kriz öncesi seviyeye dönemeyeceğini belirtirken, "2022 yılının ilk yarısında kriz öncesine dönülmesi yönünde iyi bir şans olabilir" diye konuştu.



Almanya'nın 2020 yılında yaklaşık yüzde 11 daraldığı tahmin edilen ihracatının bu yıl yüzde 6 büyümesini beklediklerini ifade eden BDI Başkanı, "ABD'de Joe Biden'in Başkman seçilmesi dünya piyasalarında adil rekabet için çok uluslu çözümler ve ortak girişimler için yolu kolaylaştıracak. Şirketlerimiz mükhemmel olmasa da Çin ile yapılan yaktırım anlaşmasından fayda sağlayacaklar" dedi.