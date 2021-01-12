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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor

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Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor
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Alman Sanayileri Federasyonu (BDI), 2020 yılında yaklaşık yüzde 5 daraldığını tahmin ettiği Alman ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3,5 büyümesini beklediklerini, ancak koronavirüs salgını öncesi seviyelere 2022 yılından önce dönülemeyeceğine inandıklarını bildirdi.

BDI Başkanı Siegfried Russwurm yaptığı açıklamada, koronavirüs  salgınında ikinci dalga nedeniyle ekonominin 2021'de kriz öncesi  seviyeye dönemeyeceğini belirtirken, "2022 yılının ilk yarısında  kriz öncesine dönülmesi yönünde iyi bir şans olabilir" diye konuştu.

Almanya'nın 2020 yılında yaklaşık yüzde 11 daraldığı tahmin edilen ihracatının bu yıl yüzde 6 büyümesini beklediklerini ifade eden BDI Başkanı, "ABD'de Joe Biden'in Başkman seçilmesi dünya piyasalarında  adil rekabet için çok uluslu çözümler ve ortak girişimler için yolu kolaylaştıracak. Şirketlerimiz mükhemmel olmasa da Çin ile yapılan  yaktırım anlaşmasından fayda sağlayacaklar" dedi.

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