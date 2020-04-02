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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Alman devi iflas başvurusunda bulundu! 33 ülkede şubesi vardı...

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Alman devi iflas başvurusunda bulundu! 33 ülkede şubesi vardı...
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Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.

Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon avroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Alman devi iflas başvurusunda bulundu 33 ülkede şubesi vardı...
Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. 

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