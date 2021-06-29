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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Alman dev şirketten flaş satın alma! Dijital varlıklara giriyor...

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Alman dev şirketten flaş satın alma! Dijital varlıklara giriyor...

Alman Deutsche Börse şirketi, İsviçre merkezli Crypto Finance şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı. Deutsche Börse böylelikle dijital varlık tarafına da adım atmış oldu.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse, dijital varlıklara yönelik hizmetini genişletmek için İsviçre merkezli Crypto Finance AG finansal teknoloji şirketinin hisselerinin üçte ikisini satın aldı.

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Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, İsviçre’de 2017'de kurulan ve kurumsal ve profesyonel yatırımcılara 200’den fazla dijital varlık için kullanabilecekleri yatırım araçları sunan Crypto Finance AG’nin çoğunluk hissesinin satın alındığı belirtildi.

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Deutsche Boerse, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Alman dev şirketten flaş satın alma Dijital varlıklara giriyor...

55 çalışanı bulunan Crypto Finance, kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için dijital varlıkların alım satımını, depolanmasını ve yatırımını sağlıyor.

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