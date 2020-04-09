Alkol yüzünden ehliyeti alındı, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu, karar çıktı

Eskişehir’de polis uygulama noktasında alkol testine tabi tutulan Serhat Soysalan’ın ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el kondu ve 844 lira ceza kesildi.

Kontrol yapılan cihazda 0.74 oranında alkollü çıktığı iddia edilen Serhat Soysalan bu durum karşısında alkollü olmadığını, işten çıktığını, alkol test cihazının kalibrasyonunun hatalı olduğunu öne sürdü. Olayın hemen 51 dakika sonrasında Soysalan devlet hastanesine giderek kan testi yaptırdı. Yapılan kan testinde alkole rastlanmadığı raporlandı.

İKİ MAHKEMEDE DE GEREKÇESİZ REDDETTİ

Hastanenin verdiği raporla birlikte iki mahkemeye başvurup cezanın iptali ve ehliyetinin geri verilmesine ilişkin karar çıkartmak isteyen Soysalan’ın başvuruları gerekçesiz olarak reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Yerel mahkemelerden olumsuz sonuç alan Soysalan konuyu 2017 yılında Anasyasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi de yaptığı incelemeler sonrasında Soysalan’ı haklı buldu. Anayasa Mahkemesi Soysalan’ın gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, adil yargılama hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine, masraf toplamı olan 3257 liranın başvurucuya geri ödenmesine, ihlal kararının sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.