Alkol ve tütüne ÖTV zammı yok

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak. Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak. Özellikle tütün ürünlerindeki fiyat artışları, enflasyonla mücadelede de belirleyici oluyor. Bu nedenle alınan kararın, enflasyona da olumlu yansıması bekleniyor.

Ocak ayında ise, tütün ve alkol ürünleri için farklı vergi düzenlemeleri yapılmıştı. Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırılmıştı. Sigara ve bazı tütün ürünlerinde ise asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında 2021’in ilk 6 ayı için artış yapılmazken, Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 67’den yüzde 63’e düşürülmüştü.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın