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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV değişmeyecek

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Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV değişmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alkol ve tütün ürünlerine yönelik olarak yılın ikinci yarısında ÖTV artışı gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.

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