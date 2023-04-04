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Aliyev Togg'u teslim aldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

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#Togg#Azerbaycan#İlham Aliyev
Aliyev Toggu teslim aldı Cumhurbaşkanı Erdoğandan tebrik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 15:14

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Aliyev Toggu teslim aldı Cumhurbaşkanı Erdoğandan tebrik

Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

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"Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

Aliyev Toggu teslim aldı Cumhurbaşkanı Erdoğandan tebrik

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GARDAŞIM, HANENİZE HAYIRLI OLSUN

Togg'un ilk sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Togg sahibi olduğu için tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı tweette "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" yazdı.

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#Togg#Azerbaycan#İlham Aliyev

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