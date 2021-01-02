Aliyev imzaladı! Poşet ithalatı yasaklandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çevre Koruması'na yönelik olarak Azerbaycan'a yapılacak olan plastik poşet ithalatı, üretimini ve satışını yasakladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde "Çevre Koruması" hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu'nda değişiklik yapıldı.
Söz konusu değişikliğe göre, 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle, kalınlığı 15 mikrona kadar olan plastik poşetlerin Azerbaycan'a ithalatı, üretimi, aynı zamanda tüketiciye satılması veya verilmesi yasaklandı.
Diğer taraftan, tek kullanımlık plastik karıştırma çubukları, çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardakların Azerbaycan'a ithalatı, üretimi, aynı zamanda tüketiciye satılması veya verilmesinin yasaklanması ise 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
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