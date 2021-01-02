MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAliyev imzaladı! Poşet ithalatı yasaklandı
GeriEkonomi Aliyev imzaladı! Poşet ithalatı yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.01.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Aliyev imzaladı! Poşet ithalatı yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aliyev imzaladı! Poşet ithalatı yasaklandı
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çevre Koruması'na yönelik olarak Azerbaycan'a yapılacak olan plastik poşet ithalatı, üretimini ve satışını yasakladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde "Çevre Koruması" hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişikliğe göre, 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle, kalınlığı 15 mikrona kadar olan plastik poşetlerin Azerbaycan'a ithalatı, üretimi, aynı zamanda tüketiciye satılması veya verilmesi yasaklandı.

Diğer taraftan, tek kullanımlık plastik karıştırma çubukları, çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardakların Azerbaycan'a ithalatı, üretimi, aynı zamanda tüketiciye satılması veya verilmesinin yasaklanması ise 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle