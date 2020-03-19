Alışverişi de evden yaptık

Vatandaşlar mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösteriyor. Durum böyle olunca çok sayıda vatandaş da alışveriş için e-ticaret sitelerini ve marketlerin internet mağazalarını tercih etmeye başladı.

İnsanların kalabalık ortamlarda bulunmamasına dair öneriler ve evden çıkanların azalması doğrultusunda vatandaşların e-ticarete yöneldiğini söyleyen TOBB e-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Özellikle hijyen ürünleri ve paketli gıdalar gibi belirli kategorilerde artış gözlemliyoruz. Sitedeki trafik son 7 günde bir önceki haftaya göre yüzde 15 yükseldi. Kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kağıdı satışı ise 3.5 kat arttı. Bebek bezi satışlarında da yüzde 30 artış yaşandı. Gıda ürünlerinde ise sıvı yağ satışı 5 kat, bulgur ve pirinç satışları ise 3 kat artış gösterdi” dedi.

YÜZDE 80 ARTTI

Koronavirüs salgınının ardından 11-17 Mart tarihleri arasında e-ticaret satışlarında yüzde 80’lik bir artış yaşandığını belirten Carrefoursa, “Sırasıyla sıvı sabun, kolonya ve gül suyu, bakliyat grubu, makarnalar ve deniz ürünleri konserveleri en fazla talep gören ürünler oldu. Taze gıda tarafında ise aynı dönemde süt ve süt ürünlerinde yüzde 42, şarküteride yüzde 33, balık ürünlerinde yüzde 29, meyve ve sebzede yüzde 30, kasap bölümünde ise yüzde 34’lük bir artış gördük” ifadelerini kullandı.

KAPIYA BIRAK

Su, makarna, bakliyat, konserve, un, sabun ve kolonya satışlarında artış yaşandığını açıklayan sipariş uygulaması Getir, "Uygulamada güncelleme yaparak 'Siparişi kapıya bırak' seçeneğini ekledik. Virüsün sosyal etkileşimle yayılmasını azaltmak için bir adım daha atmış olduk. 'Siparişi kapıya bırak' seçeneğinin işaretlendiği durumlarda kullanıcılar siparişlerini herhangi yüz yüze görüşme olmaksızın kapılarının önünden teslim alabiliyor" bilgisini paylaştı.

BUTİK AÇIYORUZ

Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri tüketicilerle daha uygun fiyatlarla buluşturmak için çalıştıklarını belirten Trendyol, "En çok talep edilen temel ihtiyaç ürünlerini tespit ederek fiyat kontrollerimizi devamlı sağlıyoruz. Müşterilerimizin bu ürünleri uygun fiyatlarla bulabilecekleri butiği bugün itibariyle açacağız. İade süreçlerimizi de daha da kolaylaştıracağız" dedi.