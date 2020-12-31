Alışveriş sırasında şarj imkânı

Geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı atılımı gerçekleştirip İsveç’e de açılan Eşarj, yurtiçinde de şarj istasyonu noktalarını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding çatısı altında hizmet veren iki önemli şirket Eşarj ile CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Eşarj istasyonu kurulması için iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında İstanbul’da yer alan üç CarrefourSA marketinin otopark alanına şarj istasyonu yerleştirildi. İstanbul’un İstinye, Anadolu Hisarı ve Zekeriyaköy ilçelerinde bulunan CarrefourSA marketlerinin otopark alanında yer alan ve halka açık olan şarj istasyonları, AC 22 kVA tek çıkışlı özelliklerini taşıyor.