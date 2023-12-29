×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Alışveriş poşeti fiyatı değişmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Alışveriş#Poşet#Fiyat
Alışveriş poşeti fiyatı değişmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 16:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen uygulama ile 25 kuruş ücret ile satışına başlanan plastik poşetlerin fiyatlarında 2024 yılında da değişiklik yapılmayacağı kararlaştırıldı. Karara göre tüketiciler, alışveriş poşetine yeni yılda da 25 kuruş ödeyecek.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararlarda, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine için plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, geri kazanım katılım payı, sıfır atık ve depozito konularında düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelerde; sıfır atığın yaygınlaştırılması, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesi, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması, geri kazanımın teşvik edilmesi, plastik poşet ve tek kullanımlıkların azaltılması, geri dönüştürülmüş malzemelerin zorunlu kullanılması hedefleniyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKur Korumalı Mevduat kararı... 1 Ocaktan itibaren yeni hesap açılamayacakKur Korumalı Mevduat kararı... 1 Ocak'tan itibaren yeni hesap açılamayacakHaberi Görüntüle



TÜKETİCİLERİN POŞETE ÖDEYECEĞİ TUTAR 25 KURUŞTA SABİT KALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından plastik poşetlerde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranına göre plastik poşet, elektrikli ve elektronik eşya, pil, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, lastik ve ambalajlı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları artırıldı. Bu karara göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 60 kuruş oldu. Böylece, satıcıların piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 60 kuruş olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 60 kuruş olarak belirlenen plastik poşet ücreti vatandaşa yansıtılmayacak. Vatandaşlar, yeni yılda da alışveriş poşetlerine 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alışveriş#Poşet#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!