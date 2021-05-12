Alışveriş noktalarında bayram yoğunluğu

Marketlerde kurulan şeker ve çikolata reyonlarına ilgi büyüktü. Müşteri sayısı kısıtlaması olduğu için marketlerin önünde kuyruklar oluştu. Eminönü’nde de bayram alışverişi yoğunluğu vardı. Kısıtlamadan muaf vatandaşlar ve turistler alışveriş yaptı. Lokum ve şekerleme satan esnaf Ramazan Elçi, “Önceki bayramlar yok ama kısıtlama olmasına rağmen insanlar geliyor. Bayramlık şeker ve lokum alıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Esnaf olarak bayramda kapalı olacağız. İnsanlar bunu bildikleri için öncesinden alışveriş yapıyor” dedi.

BAKLAVACILARIN TELAŞI

Gastronomi alanında UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’te de baklava ustaları, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Ramazan Bayramı telaşı başlayan baklavacılar, yurtiçi ve yurtdışından alınan tatlı siparişlerini yetiştirmek için çalışan sayısını iki katına çıkardı, ek mesai koydu. Günde ortalama 60 ton baklava üreten işletmeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram sonrasına kadar uygulanan ‘tam kapanma’ dolayısıyla siparişleri internet üzerinden veya telefonla alıyor. Kebaphan Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Onur İbili ise, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını, bu nedenle mesai yaptıklarını söyledi.

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