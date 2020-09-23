Alinur Aktaş Bursa’da 20 bin konutluk dönüşüme başladıklarını açıkladı: ‘Hormonlu büyümeyi yıkarak güzelleştireceğiz’

Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı yıkımla başlayan dönüşüm çalışmalarının detaylarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anlattı. Ana hedeflerinin Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden açığa çıkarmak olduğunu belirten Alinur Aktaş, “Özellikle 1980’lerden sonra oluşan hormonlu büyümeyi yıkarak güzelleştireceğiz” dedi.

5 BİN 200 BİNA

Bursa halkı, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, ekonomistler ve basından pek katılımcı ile görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Aktaş, “Bursa, çok yeşil bir şehir olmasına rağmen, hızlı büyüme karşısında gri bir şehir gibi algılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘şehirlerin strateji belgeleri hazırlanması’ konusundaki çağrısı kapsamında yol haritamızı hazırladık” dedi. Kentte toplam 70 bin riskli bağımsız birim olduğunu belirten Aktaş şunları söyledi: “5 bin 200 bina ve 20 bin konutun dönüşüm süreci başladı. 8 bölgede çalışmalarımız sürüyor. Bu dönüşüm çalışmasının 2024’e kadar tamamlanmasını planlıyoruz.”

En önemli dönüşüm çalışma alanlarından birinin ‘Hanlar Bölgesi’ olduğunu belirten Aktaş, “13 han, bedesten ve 21 caminin bulunduğu 480 dönümlük bölgenin etrafı yapılarla kaplı, kimse girip gezemiyor. Bu alandaki 40 bina yıkılacak ve yerine hiçbir yapılaşma olmayacak. Silüet tamamen temizlenecek” dedi. Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirten Aktaş, “Şu anda 1.8 milyon turist ağırlıyoruz. Hanlar Bölgesi dönüşümü ve yürüttüğümüz diğer projeler sayesinde Bursa’nın 2024’te 5 milyon turist ağırlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

3 KATLI YIKILIP 13 KATLI YAPILMAZ

Kentsel dönüşüm sürecinin iyi planlanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, yoğunluğu arttırmayacaklarına dikkat çekti. Aktaş, “Dönüşüm 3 katlı binayı yıkıp 13 katlı yapmakla, yeşili, otoparkı, yaşam alanlarını yapmamakla olmaz. Eğer vatandaş da müteahhit de belediye de kazansın dersek şehir kaybeder. Bizim idare olarak dönüşümden bir kâr beklentimiz yok. Bu süreçte 40-45 yıllık yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın da istek ve talepleri makul olmalı” dedi.