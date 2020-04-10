Alınan tedbirler kimi, nasıl etkileyecek?

Şunu belirteyim, koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen paket devreye alındı. Paket ile piyasalara 100 milyar liralık destek olunacak. Elbette açıklanan bu paket bir çırpıda tüm kesimleri kapsamıyor. Öncelik, piyasaların likidite sorununu çözüp, finansmana erişimi sağlamak; buna bağlı olarak reel sektörü bir ölçüde rahatlatıp, üretimin aksamamasını, istihdamın da olumsuz etkilenmemesini sağlamak. Zaman geçtikçe ve salgının etkileri netleşmeye başladıkça Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki destekler de artacak ve çeşitlenecek.

Nitekim de son bir haftadır yeni yeni destekler açıklanmaya başladı. Kısaca bu destekler neler madde madde değineyim. Vergi ve sigorta prim erteleme, öteleme gibi destekleri bir kenara bırakıyorum, özellikle KOBİ’leri ve vatandaşı ilgilendiren kısımları sıralayayım.

KGF’DEN NASIL YARARLANACAKSINIZ?

Başta KOBİ’ler olmak üzere salgın nedeniyle nakit akışı bozulan şirketlerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri haziran sonuna kadar ötelenecek.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredilerde öncelik, likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalarla, KOBİ’lere verilecek. Bu aşamada şu bilgiyi vereyim. Bu seferki KGF desteği geçen seferki gibi değil. Yani, gidip, ‘KGF desteği ile bankadan 200 bin lira alayım’ diyemiyorsunuz. Önümüzdeki döneme ait çekiniz, kiranız, borcunuz neyse bu kadar bir parayı banka sizin adınıza bloke ediyor ve ödemelerinizi buradan, banka aracılığı ile yapıyorsunuz ki, bu seferki doğru bir uygulama.

KOSGEB’in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ’nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

Kredi ödemelerinde esneklik tanındı. Kredisini ödeyemeyenler, gecikenler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün olan bekleme süresi 180 güne çıkarıldı.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNE DÜZEN

Nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesine imkan tanındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı kararla bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20’ye indirildi.

BDDK kararı ile kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara bu yılın sonuna kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilme imkanı getirildi.

Yine BDDK kararına göre taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak.

Belirttiğim gibi bunlar şimdiye kadar kararı alınan ve uygulamaya giren destekler. Önümüzdeki günlerde, koronavirüsün ekonomideki etkisine göre yeni destekler de gelecektir. Şu bir gerçek ki, içinden geçtiğimiz bu dönemin hem reel kesime hem de finans kesime etkisi olacaktır ve bu etki salgın döneminde olduğu gibi salgın sonrasında da devam edecek. Etkisi ne olacak derseniz; bu da salgının süresine bağlı.