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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Alibaba'ya tekel soruşturması! 2,8 milyar dolar para cezasına çarptırıldı

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Alibaba'ya tekel soruşturması! 2,8 milyar dolar para cezasına çarptırıldı

Çinli düzenleyiciler, teknoloji devi Alibaba'ya yönelik tekel soruşturmasında tekel karşıtı kuralları ihlal ettiği ve piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı için 18,23 milyar yuan (2,8 milyar dolar) para cezasına çarptırıldı.

Çinli düzenleyiciler, Alibaba Group Holding Ltd’ye tekel karşıtı kuralları ihlal ettiği ve piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı için 18 milyar yuan (2,75 milyar $) para cezası verdi ve bu, ülkede uygulanacak şimdiye kadarki en yüksek antitröst cezası oldu.

Düzenleyiciler, Aralık ayında şirketin tekelci uygulamaları hakkında bir soruşturma açtı.

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CNBC'nin haberine göre düzenleyiciler, şirketin 2019 gelirinin yaklaşık yüzde 4′ünü oluşturan cezaya ek olarak, Alibaba’nın üç yıl boyunca SAMR’ye kendi kendini inceleme ve uyumluluk raporlarını sunması gerektiğini söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, cezayı kabul ettiğini ve SAMR’nin kararlılığına uyacağını söyledi. Alibaba, soruşturmayla tam olarak işbirliği yaptığını, bir öz değerlendirme yaptığını ve iç sistemlerinde iyileştirmeler yaptığını söyledi.

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Alibaba’nın milyarder kurucusu Jack Ma’nın iş imparatorluğu, Ekim ayı sonlarında Çin’in düzenleyici sistemine yönelik sert eleştirisinin ardından özellikle yoğun incelemeye alındı.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZI DURDURULMUŞTU

Çin yönetimi, Jack Ma'nın 24 Ekim'deki bir toplantıda ülkedeki finansal kurum ve kuralları eleştirdiği konuşmasının ardından hızlıca adım atmıştı ve dev şirketin yöneticisine ait olan finansal teknoloji şirketi Ant Group'un halka arz sürecini durdurmuştu.

Halka arz Ma'nın tahmin ettiği gibi gerçekleşseydi şirketinin borsaya açılmasından 34 milyar dolar gelir elde edilecekti. Bu rakam da tarihin en büyük halka arzı anlamına geliyordu. 

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