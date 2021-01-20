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Ekonomi
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Alibaba'nın sahibi Jack Ma ortaya çıktı

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Alibaba'nın sahibi Jack Ma ortaya çıktı
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Uzun süredir görüntülenmeyen dünyanın önde gelen e-ticaret sitesi sahibi Jack Ma 100 köy öğretmeniyle video konferans yaptı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma uzun süredir ilk kez kamuoyunda görüldü. Çin yönetimi ile Alibaba'nın iş modeli ve Ant Group halka arzı  nedeniyle sorunlar yaşamasının ardından bir süre medyada yer almayan Jack Ma için, "kayboldu" iddiaları ortaya atılmıştı. Jack Ma, bugün uzun aradan sonra ilk kez medyada yer aldı. Milyarder iş insanı, bu sabah 100 köy öğretmeni ile video konferans  görüşmesinde bir araya geldi.

Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı
Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?
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