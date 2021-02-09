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Ekonomi
Haber Giriş: 09.02.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi Yaptırılacaktır

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Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi Yaptırılacaktır
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Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Evrak Kayıt (Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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