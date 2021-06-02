Algorand Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Algo Ne Demek? Kripto Para Algorand Coin Nasıl Alınır?

Saniyede 1.000 işlem kapasitesine sahip durumdaki ve merkeziyetsiz, güvenli yapısından taviz vermeyen Algorand, kripto paraya yatırım yapmak isteyen ya da yapan yatırımcılar tarafından titizlikle araştırılmaktadır.

Algorand Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Algorand, Binance kripto para borsası üzerinden birden çok işlem çiftine sahip olan bir sanal para birimidir. Dünya üzerindeki en büyük kripto para borsalarından birisi konumunda olan Binance‘in sunmakta olduğu güvenilirlik de cripto para yatırımcılarını cezbeden bir başka önemli özellik olarak öne çıkıyor.

Algorand cripto para biriminin diğer blockchain projelerinden en büyük farkının ölçeklenebilirlik ve hızlı blok süresi olduğu bilinmektedir. Geliştiricilere yönelik olarak pek çok ürün ve kolaylık sağlayan ALGO Coin altyapısı, önde gelen şirketler ile de ortaklıklar imzalanmıştır. Algorand geçtiğimiz yıllarda OTOY, Syncsort, Flipside Crypto ve TOP Networks gibi kurumlar ile ortaklık imzlamayı başarmıştır.

2019 Haziran ayında kullanıma sunulmuş olan Algorand, akıllı kontrat özelliği yani merkezi olmayan finans uygulamaları meydana getirmek için kodlanan anlaşmalar ile Ethereum’a benzemektedir. merkeziyeti bulunmayan, güvenli ve ölçeklenebilir bir kripto para projesi olmasının yanı sıra blok zincir ağıdır.

Saniyede 1.000 işlem kapasitesiyle birlikte merkeziyetsiz ve sahip olduğu güvenli yapısından ödün vermeksizin, global ve geleneksel ödeme ağları vasıtasıyla rekabet edebilmektedir. Algorand arkasındaki programlamadan dolayı özellikle işlem hızı ve düşük işlem ücretleri nedeniyle rakiplerinden ayrışıyor.

Algorand üzerinde bir hesaptan bir başka hesaba gerçekleştirilen gönderimler 4 saniye kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşirken Ethereum kripto para biriminde yüksek işlem ücretleri (gas fee) nedeniyle, düşük ücretli işlemler bazen günlerce süren süreler boyunca onay beklemektedir. Algorand iyileştirilmiş işlem süresinin yanı sıra düşük işlem ücretiyle merkeziyetsiz finans işlemlerinde alternatif oluşturmaktadır.

ALGO Ne Demek?

ALGO İspanyolca bir kelime olup Türkçemizdeki karşılığı ise "bir şey" anlamına gelmektedir. ALGO aynı zamanda Algorand kelimesinin iki hecesinin kullanımıyla oluşturulmuş bir kısaltma olarak karşımıza çıkmaktadır. Kripto bara birimi olarak kullanıma sunulan para birimi türü olma özelliği taşımaktadır.

Kripto Para Algorand Coin Nasıl Alınır?

ALGO Coin Binance üzerinde pek çok işlem çiftine sahip durumda olsa da en çok kullanımı söz konusu olan ikilinin Bitcoin ve Tether olduğu bilinmektedir. Binance üzerinden USDT işlem çifti ile ALGO Coin almak için ise aşağıda belirtilmiş durumda olan adımları izleyebilirsiniz:

- ALGO Coin satın almak amacıyla ilk olarak borsaya TL bakiyesi atılması ya da bunun yerine kullanılabilecek nitelikte bir kripto para satın alma işlemi gerçekleştirmek gerekmektedir.

- Bunun için ilk olarak Binance ana sayfasına giriş yapılarak, sol üstte yer almakta olan “Kripto Al” seçeneği üzerinden “Kredi /Banka Kartı” sekmesine tıklanmalıdır.

- Tıklama sonrasında açılan sekme üzerinde ne kadar TRY ile işlem yapmak istediğinizi seçerek, Coin bölümünden Tether’i yani USDT’yi işaretlemeniz gerekiyor.

- USDT alımı gerçekleştirdikten sonra yine sol üstte bulunan “Al-Sat” seçeneğini önizleme yapmalısınız ve “Klasik” sekmesine tıklama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

- Açılan bölümde sağ üst kısımdaki USDT sekmesini seçmeli ve arama butonuna ALGO yazıldıktan sonra alt bölümde açılan ALGO/USDT çifti seçilir.

-Daha sonrası ise ortada bulunan “ALGO AL” sekmesine gelerek almak istediğiniz kripto para miktarı girmeniz gerekir.

- Arzu ettiğiniz kripto para miktarını girdikten sonra yapmış olduğunuz işleme onay vererek ALGO alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

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