Alfa’dan Gülçelik’e işbirliği davası

Haberin Devamı

7’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Alfa Menkul’ü sekreter Fenerci tarafından hesabının boşaltılmasından sorumlu tutup toplam 8,5 trilyon liralık iki ayrı dava açan A. V. G.'nin, firarından önce sekretere her türlü ticari ve kişisel işlerinin takibi konusunda yetki verdiği, bu ilişkiyi gizlemek için tazminat davaları açtığı, varsa alacağını ispatlayan belgeleri vermeyerek şirketin pazar ve trilyonlarca liralık gelir kaybına neden olduğu öne sürülüyor.



Alfa Menkul avukatları A. V. G. aleyhine açtıkları davada fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere şimdilik 422 milyar 969 milyon liranın tahsilini istiyor.