×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Alfa’dan Gülçelik’e işbirliği davası

Güncelleme Tarihi:

#Hürriyet#Haber#Yeni
Alfa’dan Gülçelik’e işbirliği davası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2004 00:00

ALFA Menkul Değerler A.Ş., müşterilerinden Enka Holding hissedarı A. V. G.'yi, müşteri hesaplarını sahte evraklarla boşaltıp yurtdışına kaçtığı öne sürülen şirket sekreteri Billur Fenerci ile gizli işbirliğine gidip şirketi zarara uğratmakla suçladı.

Haberin Devamı

7’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Alfa Menkul’ü sekreter Fenerci tarafından hesabının boşaltılmasından sorumlu tutup toplam 8,5 trilyon liralık iki ayrı dava açan A. V. G.'nin, firarından önce sekretere her türlü ticari ve kişisel işlerinin takibi konusunda yetki verdiği, bu ilişkiyi gizlemek için tazminat davaları açtığı, varsa alacağını ispatlayan belgeleri vermeyerek şirketin pazar ve trilyonlarca liralık gelir kaybına neden olduğu öne sürülüyor.

Alfa Menkul avukatları A. V. G. aleyhine açtıkları davada fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere şimdilik 422 milyar 969 milyon liranın tahsilini istiyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürriyet#Haber#Yeni

BAKMADAN GEÇME!