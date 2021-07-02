Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı reklam filmi ekranlarda

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Tüm Türkiye’nin beğendiği müzik starı Aleyna Tilki, DİMES’in yeni reklam filminde TikTok fenomenleriyle birlikte rol aldı; bir müzik starı ve TikTok fenomenleri, ilk kez bir reklamda birlikte kamera karşısına geçti. Aleyna Tilki’li DİMES reklamı, 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak hayata geçti. Aleyna, bu projede de yeni bir rekora koşmayı planlıyor.

Reklam filminde iki TikToker takımı, Aleyna Tilki’nin kendi takımlarını seçmesi için kapışıyor. 7,6 milyon takipçiye sahip mavi tikli ünlü fenomen Cemre Solmaz ve “Smoothie ile Enerji Kat” takımı, 5,2 milyon takipçiye sahip mavi tikli ünlü fenomen Buse Korkmaz ve “Milkshake ile Ortamı Salla” takımıyla karşı karşıya geliyor. Reklamda oynayan 8 ünlü sosyal medya fenomeninin toplam takipçi sayısı yaklaşık 30 milyona ulaşıyor.



İlk olarak TikTok’ta yayına giren reklam filmi, yaz boyunca TV’de ve tüm dijital platformlarda da yayında olacak.

DİMES, dünya yıldızlarının izinden giden Aleyna Tilki ve TikTok fenomenlerini bir araya getiren reklam filminin yanı sıra, yine Türkiye’de bir ilk olacak ve yaza damgasını vurması beklenen bir de video klip hazırladı. Bir müzik starı ve TikTok fenomenleri, reklam filminin yanı sıra Türkiye’de bir video klip için de ilk kez birlikte kamera karşısına geçtiler. Bu özelliğiyle Türkiye için bir ilk olan bu video klip, ilk olarak TikTok’ta, daha sonra tüm platformlarda yayınlanacak.

Reklam filminde oynayan Aleyna Tilki, “Benim de çok sevdiğim, Türkiye’nin önemli markası DİMES ve TikTok’un çok sevilen isimleriyle çalışmak çok zevkli. Kapışma muhteşem ilerliyor, bir takım beni ortamı sallayan Milkshake’e, diğer takım da enerji veren Smoothie’ye ikna etmeye kararlı. Ben iki ürüne de bayılıyorum hangi takımını seçeceğim, ben de şaşırdım! Hazırladığımız video klip ise, yazın habercisi olacak!” dedi.



Smoothie Enerji Kat takımı adına Cemre Solmaz, “DİMES TikTok’u TV’ye taşıyan ilk marka. TikTok’u ve bizleri çok iyi anlıyor. Yaşadığımız her ana enerji katıyoruz, biz kazanacağız! Ekibimiz ve takipçilerimizle Aleyna’yı Smothie’yi seçmeye biz ikna edeceğiz” derken; Milkshake ile Ortamı Salla takımı adına Buse Korkmaz’ın yanıtı da aynı şekilde iddialı oldu: “DİMES ile ve Aleyna Tilki ile çalışmak çok eğlenceli. Girdiğimiz her ortamı sallıyoruz, biz kazanacağız! Ekibimiz ve takipçilerimizle Aleyna’yı Mikshake’i seçmeye biz ikna edeceğiz!”

Türkiye’de 20 milyon aktif kullanıcısıyla nüfusun yaklaşık 4’de birine hitap eden TikTok, günümüzde dijital dünyanın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Dünya yıldızları da TikTok’u çok aktif şekilde kullanıyor, dünyada her 10 video klibin 7’si TikTok’ta lanse ediliyor. Birçok ünlü yıldız, şarkıları, klipleri ve danslarıyla TikTok’ta takipçilerine sesleniyor.











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