Alev alev dönüşüm

GLOBAL çapta otomotiv sanayisinde gelişen teknolojilerle birlikte yeniliklere yöneliyor. Tesla gibi doğuştan elektrikli markaların yanı sıra konvansiyonel üreticiler de bu teknolojiler üzerine yatırımlar yaparak yeni modellerine adapte ediyor. Yeşil mutabakatın getirdiği karbon emisyonu düşürme zorunlulukları ile birlikte de içten yanmalı motor üreticisi önemli markalar elektrikli araç yatırımlarını ciddi ölçüde arttırdılar. Firmaların yaptığı araştırmalar yakın bir gelecekte elektrikli araçların dünya çapında ciddi bir pazar payına sahip olacağını da ortaya koyuyor. Ancak bu teknolojileri adapte eden konvansiyonel üreticiler son dönemde batarya problemleri ile karşı karşıya kalıyor.

BATARYADA YANGIN RİSKİ

Elektrikli teknolojiler otomotiv dünyasına girerken, özellikle yangın riski geri çağırmaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde GM, BMW, Ford gibi önde gelen üreticiler batarya problemleri sebebiyle elektrikli ve hibrit araçlarının bir kısmını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Şimdi bu markalara Koreli Hyundai de eklendi. Üretici tarafından geri çağırmanın nedeni, “lityum iyon pilin belirli hücrelerinin yüksek voltajlı pilde kısa devre riski oluşturan olası hasarlarıdır” şeklinde açıklandı.

GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER

BMW, dünya çapında X1, X2, X3, 2 serisi, 5 serisi, i8 ve Mini modellerinin de içlerinde olduğu 26 bin 700 aracı geri çağırdı. Ford yeni Kuga hibrit modellerinden birkaçının alev alması sebebiyle 21 bin adet geri çağırma yaptı ve bu durum yaklaşık 600 milyon dolarlık maliyet getirdi. GM ise tüm dünyada 68 binin üzerinde aracını benzer sebeplerle geri çağırmak zorunda kalmıştı. GM, 2017’den 2019’a kadar üretilen Chevrolet Bolt EV’leri geri çağırmak zorunda kalırken bu konu ile ilgili Güney Kore’deki pil üreticisi LG Chem’i sorumlu tuttu. Hyundai, ise ‘Auto Service Praxis’in (ASP) online olarak bildirdiğine göre, pil yangın riski nedeniyle Kona EV modellerini geri çağırdı. Güney Kore’de ve Avrupa’da satışa sunulan Kona EV modellerinin geri çağırılması sadece Almanya’da yaklaşık 5 bin 790 aracı etkiledi.

İTFAİYE EKİPLERİ DE DÖNÜŞÜYOR

ALMANYA’DAKİ 20 binden fazla itfaiye ekibi, elektrikli araç yangınları ile başa çıkabilmek için özel eğitimler alacak. Alman İtfaiye Derneği Başkan Yardımcısı Karl-Heinz Knorr, “Günümüzde, otomobillerin yangın yükü 20 yıl öncesine göre üç kat daha fazla. Elektrikli araç bataryalarının söndürme sonrası yeniden alev alma ihtimali çok yüksek. Daha fazla soğumaya ihtiyacı var. Bir yangın durumunda bunun bir e-mobil olduğunu bilirsek, itfaiye araçlarında 5 bin litre sıvı ile göndereceğiz. 3 bin litre ile oraya gidemezsiniz” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ELEKTRİKLİ YANGINLARA HAZIR MI?



EVLERDE kullandığımız pilleri dahi çöplere atmıyoruz. Çünkü içerisindeki kimyasallar çevre kirliliğine sebep olabiliyor. Otomotiv sektöründe elektrikli geleceğe doğru gidilirken elektrikli araç yangını tehlikesi üzerine İsviçre Malzeme Test ve Araştırma Enstitüsü’ndeki araştırmacıların kapsamlı araştırması çarpıcı bilgiler ortaya koydu: “Elektrikli bir aracın aküsü alev aldığında, önce patlar, sonra büyük bir is bulutu oluşur. Metrelerce alevler yükselir.”

KANALİZASyONA GİTMEMELİ

Araştırmada varılan sonuç ise dikkat çekici. Geleneksel otomobillerin yangınına aşina olan itfaiye ekipleri, tünel veya yer altı otoparklarda olsa dahi söndürme konusunda başarılı olabilir ancak teknik çok önemli. Empa uzmanları, “En son teknolojiye sahip tünel havalandırması yalnızca içten yanmalı araçlara değil, elektriklilerle de baş edebilir. Ancak e-oto yangınlarında çok daha büyük miktarlarda ortaya çıkan söndürme sıvısı ve batarya içerisinden çıkan kimyasallar esas sorun. Bunlar hiçbir şekilde kanalizasyon sistemine girmemelidir” uyarısı yapıyor.