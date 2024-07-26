Aldatıcı peynire yasal düzenleme... Yöresel gibi gösterilen eritme peynirlerin satışına kural getirildi

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Raflarda sayıları hızla artan “yöresel” görünümlü eritme peynirlere yasak geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Peynir Tebliği Taslağı” hazırladı. Buna göre eritme peynirler, yöresel peynirleri çağrıştırmayacak. Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak. Sert kabuklu meyveler yağlı tohumlar ile ezme, püre şeklinde kullanılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği yenilemeye hazırlanıyor. Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Peynir Tebliği Taslağı ilgili kesimlerin ve kamuoyunun görüşüne açıldı.

3 MİLİMETRE ŞARTI

Taslağa göre, eritme peynirinin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesi yasaklanıyor. Eritme peyniri etiketinin temel görüş alanında, halihazırda en az 1.2 milimetre olan gıdanın adının yazım punto büyüklüğü en az 3 milimetre olacak şekilde artırılıyor. Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılıyor. Çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanıyor. Eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engelleniyor.

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ERİTME PEYNİR NEDİR

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne göre, kaşar peyniri üretiminde süt peynir mayası ile pıhtılaştırılır. Oluşan pıhtının peyniraltı suyundan ayrılması sonucu elde edilen teleme haşlanarak tekniğine uygun bir şekilde üretilir. Üretim aşamalarındaki farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Eritme peyniri ise teleme, peynir veya gerektiğinde süt tozu, peyniraltı suyu tozu, tereyağı, krema gibi süt ürünlerini içeren karışıma emülsifiye edici tuzlar yani yağ ile su fazlarını birbirine bağlayıp stabil bir ürün edilmesiyle üretilir. Oluşan karışım ısıtıldıktan sonra dilimlenebilir veya sürülebilir niteliklere sahip çeşitli özellikler gösteren peynirler elde edilmektedir.

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TASLAKTA ÖNE ÇIKAN MADDELER

- Eritme peynirler yöresel peynirleri çağrıştırmayacak.

- Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak.

- Sert kabuklu meyveler yağlı tohumlar ile ezme, püre şeklinde kullanılmayacak.

- Gıdanın adının yazım punto büyüklüğü 1.2 milimetreden en az 3 milimetreye çıkacak.