Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi. Albayrak, paylaşımında Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görsellere de yer verdi. Albayrak, önceki gün de Twitter’dan yayınladığı mesajında da Akkuyu Nükleer Güç Santralı’ndakı son durumu paylaşmış, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini ifade etmişti.



