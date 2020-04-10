Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğunu belirterek, “3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini arttırma mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi. Albayrak, paylaşımında Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görsellere de yer verdi. Albayrak, önceki gün de Twitter’dan yayınladığı mesajında da Akkuyu Nükleer Güç Santralı’ndakı son durumu paylaşmış, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini ifade etmişti.
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