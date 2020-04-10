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GeriEkonomi Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı
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Ekonomi
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı

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Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğunu belirterek, “3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini arttırma mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi. Albayrak, paylaşımında Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görsellere de yer verdi. Albayrak, önceki gün de Twitter’dan yayınladığı mesajında da Akkuyu Nükleer Güç Santralı’ndakı son durumu paylaşmış, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini ifade etmişti.

Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı

Albayrak’tan ‘enerjide dışa bağımlılık bitecek’ mesajı

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