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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

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Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" başlıklı söz konusu toplantıya iştirak ettiğini bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık." 

 

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