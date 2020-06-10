Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" başlıklı söz konusu toplantıya iştirak ettiğini bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık."