Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Bolat'tan yerli üretim açıklaması: 'Türkiye’nin gücünü tüm dünya gördü'

Albayrak Grubu açıklamasına göre, Grup, bugün kapılarını açan 18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nın "Dijital Medya Sponsoru" olurken, fuarda Albayrak Grubu ve TÜMOSAN stant açarak çalışmalarını aktardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da fuarda, TÜMOSAN standını ziyaret ederek yerli ve milli çalışmaları hakkında Prof. Dr. Ömer Bolat’tan ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun’dan bilgi aldığı bildirildi.

Açıklamada, burada yaptığı değerlendirmelere yer verilen aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) önceki dönem Başkanı Bolat, MÜSİAD EXPO'yu hasretle beklediğini ifade ederek, fuarın ülke ihracatını artırabilmek ve yabancı yatırımcıyı çekmek açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin gelişmiş Batılı ülkelerle mukayese edildiğinde salgın krizini ve bunun ekonomilerde meydana getirdiği ağır sıkıntıları, olabilecek en uygun şartlarda geride bırakmak üzere olduğunu vurguladı.

Pandemi krizinin Türkiye'nin sağlık alanında ne kadar gelişmiş ve ileri noktaya gelmiş olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bolat, "Sağlık sektörü, ürünleri ve hizmetleri başta olmak üzere gıda, kimyevi ürünler ve temizlik ürünleri ile lojistik ve kargo sektörünün kritik ve önemli olduğunu gösterdi. Türkiye'nin bütün bu alanlarda hem yerli hem yeterli üretime sahip olduğunu ve ihracat potansiyelinde ne kadar yüksek olduğunu dünya gördü. Gelişmiş pazarlara ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığıyla Türkiye, hem tedarikçi ülke anlamında, hem de lojistik ve taşımacılık anlamında, çok rekabetçi bir konuma sahip." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türk ürünlerinin gelişmiş pazarlarda da istenilen, beğenilen ve aranan ürünler olmasının, kalite ve fiyat yönünden Türkiye'nin ihracat ürünlerinin rekabetçi yanını ortaya koyduğunu belirtti.

İhracatın, lojistiğin ve üretimin ön plana çıktığı pandemide, ihracatın mümkün olduğunca artması gerektiğinin altını çizen Bolat, sanayi ve tarım ürünleri ihracatını artırmanın ve ülkeye döviz kazandırmanın bu süreçte çok daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Hizmetler kategorisinde turizm, otelcilik gibi sektörlerin bu tür salgın krizlerinde ne kadar hassas ve kırılgan olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Bolat, "Bu anlamda önümüzde fırsatlar var. Özellikle online ticaretin salgın krizi sırasında büyük sıçrama yaptığını gözlemledik. Bu şartlar altında ülkemizin ihracatını artırabilmek, yabancı yatırımcıyı çekmek açısından çok önemli bir imkan var. MÜSİAD EXPO adıyla bilinen MÜSİAD Uluslararası Ticaret Fuarı ve IBF olarak bilinen Uluslararası İş Forumu’nu MÜSİAD yıllardır yapıyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜSİAD EXPO BULUNMAZ BİR FIRSAT"

2004-2008 yılları arasında MÜSİAD Genel Başkanlık görevini yürüten Bolat, fuarın MÜSİAD üyeleri için de bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, "Dünya İstanbul'a geliyor. Geçmiş yıllardaki MÜSİAD EXPO ve IBF kongrelerinin başarısının bu yılda devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bolat bu seneyi daha çok önemsediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü kritik bir yıl. Dünya üretimi ve ticareti daralıyor. Ama Türkiye'nin ihraç ürünlerinin kalitesi, sağlık sisteminin güçlü performansı, hem sanayi, tarım, hem de hizmetler sektöründeki güçlü üretimi ve güçlü ihracat potansiyeli ile MÜSİAD Uluslararası Fuarı, Türkiye'ye çok önemli kazanımlar getirecektir. Düzenleyen, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Salgın şartlarında bile üretimin ve ticaretin durmaması adına, iki dev organizasyon kararlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. MÜSİAD üyesi iş adamları bu fuara bayram gibi bakmakta. Üyeleri, iş insanlarını, STK'yı ve medyayı bir araya getiren muazzam bir buluşma. Alım heyetleri yurt dışından geliyor. Dünyadaki bütün MÜSİAD teşkilatları gelecek. Büyük MÜSİAD bayramı olarak nitelendirdiğimiz MÜSİAD EXPO ve Uluslararası İş Forumu Kongresi Türkiye'ye özellikle salgının pik yaptığı bugünlerde inşallah bir aşı gibi katkı sağlayacak, bir nefes verecektir."

"ÇARKLARIN DÖNMESİ LAZIM"

Salgınla mücadeleye devam ederken hayata ve ekonomiye de aynen devam etmek zorunda olunduğunu aktaran Bolat, "Çarkların dönmesi lazım. Ekonomi durursa hayat da durur. O zaman, salgınla mücadele de yara alır. Salgınla mücadele ayrı bir çalışmadır ama hayatın ve ekonominin devam etmesi de mutlak bir zorunluluktur. MÜSİAD bugün dünyanın her yerinde. Küresel bir ekonomi ticaret kuruluşu. Ana merkezimiz pergelin sabit ayağı Türkiye'dir. Pergelin diğer ayağı, bütün dünyayı dolaşmakta ve bu anlamda küresel bir teşkilata sahip. Yurt dışında temsilcilikler, şubeler ve kardeş teşkilatlar kuruluşlar ile bir global ağa sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bolat, fuarın fiziki olarak 4 gün süreyle yapıldığını ancak online olarak da 10 gün devam edeceğini hatırlatarak, 4 gün boyunca fuarı ziyaret edemeyen Türkiye'deki iş insanları ile dünyadaki iş insanlarının internet ortamında fuarı 10 gün boyunca dolaşabileceklerini bildirdi.

Online ziyaretin önemli bir yenilik ve değişiklik olduğunu kaydeden Bolat, "Fuar, bağlantı kurma, tanışma ve görme merkezidir. Daha sonra bağlantılar siparişe dönüşür. Siparişler de aktif ticarete ve rakamlara dönüşür. MÜSİAD EXPO'nun Türk iş dünyası, üyelerimiz ve İslam dünyası için ne anlam ifade ettiğini bilen insanlar MÜSİAD EXPO'yu ve IBF Kongre’sini iki yılda bir hasretle beklerler. Ben de onlardan biriyim." değerlendirmesinde bulundu.