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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Albaraka Türk hissesinde yakalandılar! SPK 6 isme yasak getirdi

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Albaraka Türk hissesinde yakalandılar! SPK 6 isme yasak getirdi
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Borsa İstanbul'da işlem gören Albaraka Türk hissesinde yapılan incelemeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu hisselerdeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. SPK'nın radarına takılan Albaraka Türk hissesinde 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında işlem yasağı getirildi.

Cengiz Avcı, İsa İshakoğlu ve Halil İshakoğlu 6 ay boyunca işlem yapmaktan men edildi.

SPK'nın açıklaması şöyle:

Albaraka Türk hissesinde yakalandılar SPK 6 isme yasak getirdi

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