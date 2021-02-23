Albaraka Türk hissesinde yakalandılar! SPK 6 isme yasak getirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören Albaraka Türk hissesinde yapılan incelemeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu hisselerdeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. SPK'nın radarına takılan Albaraka Türk hissesinde 3 kişiye Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında işlem yasağı getirildi.
Cengiz Avcı, İsa İshakoğlu ve Halil İshakoğlu 6 ay boyunca işlem yapmaktan men edildi.
SPK'nın açıklaması şöyle: