Alabalık harekâtı

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Sürdürülebilirlik Metro Türkiye için ne ifade ediyor? Bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Sürdürülebilirlik, bizim iş yapış şeklimiz. Türk mutfağının sürdürülebilirliği için ürünün ve onu bizlere sunan üreticinin sürdürülebilirliğini, o ürünlerin profesyonel mutfaklarda kullanımının devam edebilmesi için de restoranların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde gıda ve ürün güvenliği, kalite, izlenebilirlik, hayvan refahı, gıda atığı ile mücadele ve sağlıklı beslenme gibi konulardaki çalışmalarımız var. 2022 yılında, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi “Bir tabak yarını değiştirebilir” inancı ile güçlendirdik.

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Alabalık yetiştiriciliğine yönelik bu proje ile neler gerçekleştirdiniz?

Küçük ölçekli geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, iklim değişikliği, çevresel bozulma gibi faktörlerden olumsuz etkilenirken ticari açıdan da daha fazla motivasyona ihtiyaç duyuluyor. Bu konularda yetiştiricilerimizi korumak ve onlara yol göstermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında Balık ve Balıkçılık Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve Kalite, Alabalık Değer Zincirinde Sosyal Uygunluk eğitimleri verdik, saha ziyaretleri düzenledik. Verilen teknik ve danışmanlık desteğinin ardından yetiştirilen alabalıklar, Metro Türkiye mağazalarında mart ayı itibarıyla yer almaya başladı. Raflara taşıdığımız ürünleri hedefimiz doğrultusunda profesyonel mutfaklarda da alabalığın tüketimini artıracağız. Yeme içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olma vizyonumuzla alabalıkların profesyonel mutfaklarla buluşturulmasını ve böylece restoran işletmeciliği ekosisteminde de tüketiminin artmasını hedefliyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik alanında ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Çevresel sürdürülebilirlik açısından hedefimiz, 2040 yılına kadar karbon nötr olmak. 2023’ü çevresel yatırımlarla ilerleme yılı olarak ilan ettik ve Güneş Enerjisi Sistemi (GES) yatırımlarımızı hızlandırdık. 30 mağazamızı kapsayan toplam 500 milyon TL’lik GES yatırımımızın 15 mağazamızı kapsayan ilk fazını haziran itibarıyla tamamlamış olmayı planlıyoruz.İlk fazda kurulumunu tamamladığımız Ankara Etlik mağazamızın enerji ihtiyacının tamamının GES sayesinde karşılanmaya başlaması bizim için ne kadar doğru bir adım attığımızın göstergesi niteliğinde.

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Ne zaman tamamlanacak bu proje, başka projeleriniz var mı?

Projemiz 2024’te tamamlandığında kullandığımız elektriğin yaklaşık yüzde 60’ını temiz enerji ile karşılamış ve böylece 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçmiş olacağız. Sene başında, etapta bir yıl içerisinde yaklaşık 3.5 milyon şişenin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla depozito toplama projemizi hayata geçirdik. Türkiye’de bir ilk olarak hem makine ile hem de manuel olarak topladığımız depozitolar ile daha fazla atığın doğaya kazanımını sağlayacağız. Yenilenebilir enerji sistemlerini destekleme vizyonumuz doğrultusunda ise Zorlu Energy Solutions (ZES) ile bir işbirliği gerçekleştirerek elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmak amacıyla 35 mağazamızda 100 adet istasyonun kurulumunu tamamladık. Hedefimiz istasyon sayısını 120’ye çıkarmak.

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500 TON DENİZ BALIĞINA CAN VERDİ

Sürdürülebilir balıkçılık konusunda nasıl bir konumdasınız?

Öncelikle Türkiye’de kendi markası altında kültür balıklarına raflarında yer veren ilk marka olarak, en çok sattığımız 12 tür Metro markalı balıkların ve tedarikçi markalı dökme satılan balıkların yüzde 71’inin sertifikalı kaynaklardan sağlandığını belirtmek isterim. Bununla birlikte sürdürülebilir balıkçılık konusunda bugüne kadar Türkiye’nin ilk projesi olan ‘Kızına bak anasını al, palamutlar nerede?’, ‘Bugünün balığını yarına da bırakalım’ gibi birçok çalışmaya öncülük ettik. 2021’de başlattığımız ‘Yediği önünde, yemediği yarında’ projemizle ülkemizde endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipurada kullanılan alg yağı içerikli özel yem kullanmaya başladık. Geçen yıl bu özel yem ile 400 ton levrek ve çipura yetiştirildi ve bu sayede 500 ton deniz balığının yaşamına devam etmesi sağlandı. Bu yıl ise hedefimiz kurtarılan balık miktarını 900 tona çıkarmak. Son olarak FAO ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği işbirliği ile IYAFA 2022 kapsamında başlattığımız ortak projemiz ile küçük ölçekli geleneksel aile balıkçılığını destekliyoruz.

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