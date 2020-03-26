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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 06:58,Son Güncelleme:/

Aktüerlik sınavları ertelendi

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Aktüerlik sınavları ertelendi
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Koronavirüs salgını nedenyile aktüerlik sınavları Ekim ve Aralık ayında yapılması kararlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılacağı ilan edilen aktüerlik sınavları ekim ve aralık aylarına ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruda, Kovid-19 salgını nedeniyle aktüerlik sınavlarının haziran ve eylül aylarında yapılmayacağı aktarıldı.
Duyuruda, Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavlarının Ankara ve İstanbul'da ekim ve aralık aylarında yapılacağı bildirildi.

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