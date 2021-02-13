Aktiflerinin toplamı 140 milyar liraya ulaştı

Yıl sonu itibarıyla, TEB’in toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 26 olurken, kredileri toplam aktiflerinin yüzde 59’unu oluşturdu. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 30 artarak 140 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1.177 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in yılın son çeyreğinde toplam kredileri 82.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 30 oranında artarak 93.8 milyar TL oldu. Bankanın özkaynakları 11.4 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 18.51 oranında gerçekleşti. TEB’in dijital kanallardan kredi üretim oranı yüzde 44’e yükseldi.



Bankadan yapılan açıklamada, “2020 yılında, finans sektöründe öngörülen fakat daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen pek çok dijital gelişme salgın koşullarının da etkisiyle çok daha kısa sürede hayata geçti. Dijitalleşmeye ve teknolojiye uzun yıllardır yatırım yapan TEB, salgın döneminde yükselen dijital talepleri güçlü altyapısı ve yenilikçi uygulamalarıyla karşılayarak müşterilerinin yanında oldu.

Bu süreçte müşterilerini başta CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE olmak üzere dijital kanallara yönlendiren TEB, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapılmasını sağladı. Yılın son çeyreğinde mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayısı 1.9 milyona yaklaştı” ifadelerine yer verildi.