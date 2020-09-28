Aktif rasyosu nedir? BDDK'dan aktif rasyosu açıklaması

Aktif rasyosu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. BDDK tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Aktif rasyosunun aylık ortalamasının, mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşmemesine karar verildi. Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

BDDK’DAN YENİ AÇIKLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için getirdiği aktif rasyosu hesaplamasında tekrar revizyona giderek, mevduat bankaları için %95 ve katılım bankaları için %75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin sırasıyla %90 ve %70 olarak düzenlenmesine karar verdi.

BDDK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre yeni karar 1 Ekim'den itibaren uygulanacak. BDDK'nın revize kararına göre aktif rasyosu her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90'ın, katılım bankaları için %70'in altına düşmeyecek.

BDDK Nisan ortasında, koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için bankaları kredi vermek veya tahvil satın almak zorunda bırakacak aktif rasyosu düzenlemesine gitmişti. Nisan ayı kararında aktif rasyosunun her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100'ün, katılım bankaları için %80'in altına düşmemesine karar verilmiş ancak bu oranlar sonraki aylarda gevşetilmişti.

Piyasalarda TCMB'nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi bekleniyordu.