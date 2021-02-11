Aktif büyüklüğü 594 milyar lira oldu

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, “2020 yılı, pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yılsonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485.1 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

YÜZDE 96’YA ÇIKTI

2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368.9 milyar TL’ye ulaşan banka, vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam etti. Ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 62.1 seviyesinde oluşurken; maliyet odaklı bir yaklaşımla kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam eden İş Bankası, mayıs ve kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1.6 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Banka, yıl içerisinde ayrıca 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç etti. İş Bankası’nın dijital müşteri sayısı yılsonunda 9.2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 96 seviyesine ulaştı. Banka, yılsonu itibarıyla, 6.8 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.7 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ise 67.8 milyar TL düzeyinde oluştu.