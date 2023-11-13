Aksungur'dan büyük başarı

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinde başarıları dünya gündemine oturdu. İHA, SİHA, TİHA'larda büyük mesafe kateden Türkiye yüksek irtifada da başarılı denemeler gerçekleştiriyor.

Muharebe sahasında büyük avantaj sağlayan insansız hava araçlarına yönelik yenilikler devam ediyor.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur, milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin ft. yükseklikte uçuşunu gerçekleştirdi. Bulutların üzerine çıkan Aksungur böylece başarılı bir testi daha geçmiş oldu.

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YÜKSEK FAYDALI YÜK KAPASİTELİ İHA

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı sistemi olarak öne çıkıyor.

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50 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Aksungur, 50 saat havada kalış süresi, 750 kilogram üstü faydalı yük kapasitesi, 250 kilometrenin sütünde menzil, 3300 kg kalkış ağırlığı, çift turbo dizel motoru ile faaliyet gösteriyor.