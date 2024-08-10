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Aksungur, 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi

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#Aksungur#İHA#Milli
Aksungur, 100üncü uçuşunu gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 15:55

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı 'Aksungur', milli motor 'TEI-PD170' ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi.

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TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Aksungur'un, milli motorla güçlenmeye devam ettiği belirtilerek, "Aksungur yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, milli motor TEI-PD170 ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi" denildi. Aksungur'un 30 bin feet azami irtifaya çıkabildiği ve tek sortide 45 saat uçuş yapabildiği belirtilerek, toplamda 520 saat uçuş gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Aksungur, 100üncü uçuşunu gerçekleştirdi

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#Aksungur#İHA#Milli

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