Aksigorta telekomünikasyon ile ivme kazandı

Türkiye’deki sigortacılık sektöründe dijitalleşmenin oyun kurucusu Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, bu alanda bir ilke daha imza attı. Vodafone ile hayata geçirilen iş birliğiyle kurulan Vodafone Sigorta ve Aracılık Hizmetleri, Aksigorta’nın müşterilerine ulaşabileceği yeni bir kanal olarak sektörde yerini aldı. Yeni nesil sigortacılığı dijital ağlarla kuran Aksigorta, gerçekleştirdiği iş birliği ile telekomünikasyon sigortacılığını da hayata geçirmiş oldu. Aksigorta güvencesiyle hayat dışı sigorta sektörüne adım atan Vodafone; ferdi kaza, DASK, konut gibi çok sayıda ürünü müşterilerine sunmaya başladı.

‘Yeni nesil dijital sigortacılığı yaratıyoruz’

Gerçekleştirilen iş birliği ile Aksigorta’nın dijital yetkinliklerini bir basamak daha artırdığını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge, “Aksigorta olarak her alanda dijitalleşme stratejisini gündemimizde tutuyor; kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık anlayışıyla müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla, Vodafone ile iş birliği yaparak, yeni nesil dijital sigortacılığı, telekomünikasyon ile birleştirerek bir üst seviyeye taşıdık. Hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle Vodafone; Aksigorta’nın bilgi birikim, deneyim ve güvenilirliğini arkasına alarak, ‘Vodafone Yanımda’ uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden ürün sunmaya başladı. Tüm acentelerimizi dijital dönüşüme hazırlamak, gelir ve operasyonel verimliliklerini arttırmak ana amacımız. Müşterilerimize diledikleri zaman, diledikleri yerden sigorta satış ve hizmetlerine erişebilme özgürlüğü sunuyoruz’’ diye konuştu.

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