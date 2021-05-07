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Aksaray Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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