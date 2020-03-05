Aksaray TOKİ kura e-Devlet sorgulama ekranı veçekilişi sonuçları - Aksaray TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projesinde bugün Aksaray ilinin kura çekimi yapıldı. Kura çekilişinin canlı yayın ile tamamlanmasının ardından kura sonuçları sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla kolayca yapılabilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, canlı yayın kura çekilişi ve Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Aksaray kura sonuçları Aksaray ilinde gerçekleşen çekilişin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Toplam 372 adet konutun sahibini bulduğu TOKİ Aksaray kura çekilişi sonrasında E-Devlet üzerinden kura sonuçları sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları ile birlikte şu ana kadar gerçekleşen çekilişlerde 7 bin 139 kişi konut sahibi olmuş oldu...

Aksaray TOKİ kura çekilişi ile 100 bin sosyal konut sahiplendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar diğer illerde gerçekleşen kura çekilişi ile 6 bin 767 kişinin konut sahibi olduğu TOKİ kura çekilişi, 8'inci gününde Aksaray ile devam etti.

Aksaray TOKİ kura çekilişi canlı yayını ile Aksaray'da 372 konut sahibini buldu. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 tipi konut için yapılan kura çekilişi, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kura çekilişi 11.00'da başladı ve canlı yayınla açıklandı.

TOKİ Aksaray kura çekilişi canlı yayın tekrarını aşağıdan izleyebilirsiniz...

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Kapsamında Aksaray Merkez'de inşa edeceğimiz 372 konutumuzun kurası başladı. https://t.co/P3EJL0DHxn — TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 5, 2020

KURA ÇEKİLİŞLERİ TAMAMLANIYOR

KAYSERİ’de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 700 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen ’Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde yapılacak 700 konut için 17 bin 835 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezi’nde kura çekimi yapıldı. Kayseri 1’inci Noterliği huzurundaki kura çekiminde; 210 adet 2+1, 490 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ev sahibi olanlar, büyük sevinç yaşadı. 2+1 daire almaya hak kazanan ve 20 senedir kirada oturan Rıza Başkurt, çok mutlu olduğunu ve artık kendisine ait ev olacağını söyledi.

Oğlu İmdat Polat’a ev çıktığı için sevinen Cengiz Polat ise "56 yaşındayım. Yıllardır kirada oturdum. Bir dikili ağacım yok. Çıkmayacak, diye çok korkmuştum. Çocuğum engelli. Acaba ben ölünce dışarıda kalır mı, diye düşünüyordum. Artık bir evi var" dedi.

Anne Ayşe Polat ise oğluna ev çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, gözyaşı döktü.

Kura sonuçlarını akşam saatlerine doğru aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz..

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YARINDAN İTİBAREN ÇEKİLİŞ YAPILACAK İLLER?