Aksaray TOKİ kura e-Devlet sorgulama ekranı veçekilişi sonuçları - Aksaray TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı?
Aksaray TOKİ kura çekilişi 5 Mart tarihinde gerçekleşti. Aksaray TOKİ sonuçlarını canlı yayınla takip eden vatandaşlar, Aksaray sonuç ve isim listesinin yayımlanıp yayımlanmadığını sorgulamaya başladı. Toplam 372 adet konutun sahibini bulduğu TOKİ Aksaray kura çekilişi sonrasında E-Devlet sorgulama erkanı erişime açıldı. Peki TOKİ kurası Aksaray çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? Aksaray TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projesinde bugün Aksaray ilinin kura çekimi yapıldı. Kura çekilişinin canlı yayın ile tamamlanmasının ardından kura sonuçları sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla kolayca yapılabilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, canlı yayın kura çekilişi ve Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ Aksaray kura sonuçları Aksaray ilinde gerçekleşen çekilişin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Toplam 372 adet konutun sahibini bulduğu TOKİ Aksaray kura çekilişi sonrasında E-Devlet üzerinden kura sonuçları sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları ile birlikte şu ana kadar gerçekleşen çekilişlerde 7 bin 139 kişi konut sahibi olmuş oldu...
Aksaray TOKİ kura çekilişi ile 100 bin sosyal konut sahiplendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar diğer illerde gerçekleşen kura çekilişi ile 6 bin 767 kişinin konut sahibi olduğu TOKİ kura çekilişi, 8'inci gününde Aksaray ile devam etti.
Aksaray TOKİ kura çekilişi canlı yayını ile Aksaray'da 372 konut sahibini buldu. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 tipi konut için yapılan kura çekilişi, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kura çekilişi 11.00'da başladı ve canlı yayınla açıklandı.
TOKİ Aksaray kura çekilişi canlı yayın tekrarını aşağıdan izleyebilirsiniz...
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Kapsamında Aksaray Merkez'de inşa edeceğimiz 372 konutumuzun kurası başladı. https://t.co/P3EJL0DHxn
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Kapsamında Aksaray Merkez'de inşa edeceğimiz 372 konutumuzun kurası başladı. https://t.co/P3EJL0DHxn— TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 5, 2020
KURA ÇEKİLİŞLERİ TAMAMLANIYOR
KAYSERİ’de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 700 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen ’Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde yapılacak 700 konut için 17 bin 835 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezi’nde kura çekimi yapıldı. Kayseri 1’inci Noterliği huzurundaki kura çekiminde; 210 adet 2+1, 490 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ev sahibi olanlar, büyük sevinç yaşadı. 2+1 daire almaya hak kazanan ve 20 senedir kirada oturan Rıza Başkurt, çok mutlu olduğunu ve artık kendisine ait ev olacağını söyledi.
Oğlu İmdat Polat’a ev çıktığı için sevinen Cengiz Polat ise "56 yaşındayım. Yıllardır kirada oturdum. Bir dikili ağacım yok. Çıkmayacak, diye çok korkmuştum. Çocuğum engelli. Acaba ben ölünce dışarıda kalır mı, diye düşünüyordum. Artık bir evi var" dedi.
Anne Ayşe Polat ise oğluna ev çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, gözyaşı döktü.
Kura sonuçlarını akşam saatlerine doğru aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz..
TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YARINDAN İTİBAREN ÇEKİLİŞ YAPILACAK İLLER?
|10
|ANKARA
|ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|1610
|690
|2.300
|6 Mart 2020 Cuma
|10:00
|(2+1 KURASI) ANKARA SİNCAN KAPALI SPOR SALONU
|ANKARA
|ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|1610
|690
|2.300
|6 Mart 2020 Cuma
|14:00
|(3+1 KURASI) ANKARA SİNCAN KAPALI SPOR SALONU
|11
|BURSA
|BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|175
|75
|250
|9 Mart 2020 Pazartesi
|10:00
|TOFAŞ SPOR SALONU
|12
|BURSA
|BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|105
|45
|150
|9 Mart 2020 Pazartesi
|13:00
|TOFAŞ SPOR SALONU
|13
|SAKARYA
|SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|312
|133
|445
|10 Mart 2020 Salı
|11:00
|SAKARYA SPOR SALONU
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle