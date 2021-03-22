Aksaray Eskil'de 7 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye katılacak olanların covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.



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