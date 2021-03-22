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Aksaray Eskil'de 7 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
Aksaray İli Eskil İlçesinde bulunan 7 adet taşınmazın satış ihalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Eskil Milli Emlak Şefliğinde yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye katılacak olanların covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
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