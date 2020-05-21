Aksa Enerji bilançosunu açıkladı

Aksa Enerji, 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Şirketin KAP’ta açıkladığı bilançoya göre, Aksa Enerji’nin cirosu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 1,8 milyar lira olurken, konsolide net kârı ise 107 milyon lira olarak gerçekleşti. Ana ortaklık karını geçen yılın aynı dönemine göre %46 oranında artıran Şirket, yurt dışı operasyonlarının etkisiyle Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamını 371 milyon liraya yükseltti. Şirket’in FAVÖK marjı ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Aksa Enerji’den yapılan açıklamaya göre, döviz bazlı yurt dışı gelirleri Şirket’in FAVÖK’ünün yüzde 82’sini oluştururken, Afrika’da faaliyet gösteren santrallerin mali tablolar üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde 25 yıllık bir anlaşma ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW kapasiteli bir Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali kuracağını açıklayan Aksa Enerji, operasyonel ve finansal açıdan sürdürülebilir kârlılık politikasını devam ettirirken, bir yandan da dünyanın farklı bölgelerinde yeni yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Aksa Enerji’nin 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2019 yılını, tüm dünyada zorlu geçen ekonomik süreçlere rağmen rekor seviyede bir karlılık ile kapatmıştık. Sürdürülebilir büyüme hedefimizi bu yılın ilk çeyreğinde de aynı kararlılıkla gerçekleştirdik. Mali açıdan kuvvetlenir ve borcumuzu azaltırken, bir yandan da yeni ve büyük yatırımlara imza atıyoruz. Yurt dışına açılmaya karar verdiğimiz 2015 yılında 860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 490 milyon dolara düşürdük. Bu dönemde Afrika’da üç yeni santral yatırımı gerçekleştirmiş olmamıza rağmen toplamda 370 milyon dolar borç ödemesi yaparak borçluluğumuzu istikrarlı bir şekilde düşürmüş olmamız, güçlü finansal yapımızın en büyük göstergesidir.” dedi.

Sürdürülebilir kârlılık politikasıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Cemil Kazancı, “2 kıta ve 5 ülkede faaliyet gösteren global bir enerji şirketi olarak, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve garantili satış anlaşmalarımızla ülkemize döviz getirmeye ve Şirketimizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Son olarak Özbekistan hükümetiyle yaptığımız 25 yıllık anlaşma çerçevesinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW’lık doğalgaz kombine çevrim santrali kuracağımızı duyurduk. Diğer yurt dışı santrallerimiz gibi garantili satış anlaşması üzerinden döviz bazlı gelir yaratacak bu yeni santralin de şirketimizin sürdürülebilir büyümesini destekleyerek karlılığımızı olumlu etkilemesini bekliyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan coğrafyalara yatırım yapmaya, Şirketimizin büyüme politikasını sürdürmek ve ülkemize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.