AKM Millet Bahçesi 30 Ağustos’ta açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi projesi hakkında bilgiler verdi. Millet bahçesinin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark gibi yerlerin de bulunacağını dile getiren Kurum, 760 bin metrekarelik alanın tramvayla da gezilebileceğini kaydetti. Bakan Kurum, yapılacak millet bahçesinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanı olarak kullanılacağına dikkat çekti.

EKOLOJİK KORİDOR

Bu proje ile birlikte Ankara’nın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturulduğunu belirten Bakan Kurum, “Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi’ni buradan Gençlik Parkı’mızı, 19 Mayıs Stadyumu’muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı’nı ve oradan da Ankara Kalesi’ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız. Ankara’mız bu alanda nefes alacak. Atatürk Orman Çiftliği ile Gençlik Parkı’nı 19 Mayıs Stadyumu’muzun bulunduğu alanı birbirine bağlayacak çok önemli bir yeşil alanı kazandıracağız. 760 bin metrekare üzerine kurulu, Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesi inşasında yüzde 86 oranında ilerledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem Ankara’mıza hem bölgemize hem Türkiye’mize hizmet edecek millet bahçesini 30 Ağustos’ta tüm hemşehrilerimize kazandırmış olacağız. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Burasını Ankara’nın Central Parkı yapacağız” diye konuştu.

7 GÜN 24 SAAT

AKM Millet Bahçesi’nin 7 gün 24 saat işleyen çok önemli bir merkez olacağını belirten Bakan Murat Kurum, “Kitap okuma, hobi alanları, çocuk oyun alanları yapacağız. Çimlerde oturulacak. Macera parklarında gezebilecekler. 760 bin metrekarelik alanda tramvay yolumuz olacak. 4 durak var, istenilen durakta vakit geçirilebilecek. Binicilik, etkinlik çayırlarının, gösteri havuzlarının olduğu alanlar olacak. Gerektiğinde bin kişilik konferans salonunda eğitim yapılacak. Yöresel ürün pazarında organik ürünlerden faydalanılacak” dedi. Bakan Murat Kurum ülke genelinde planlanan 303 millet bahçesinin 80’inin hizmete açıldığını da ekledi.

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