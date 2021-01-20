AKM-Gar-Kızılay metro hattı 2022’de devrede

Karaismailoğlu, “3 istasyon, 3.3 kilometrelik tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nu 2022 sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlanacak. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu’nda vatandaşlarımız YHT Gar’a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray’a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu’nda ise M1 hattına, Başkentray’a aktarma yapılabilecek. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan, Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına aktarma yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

30-35 GÜN

Karaismailoğlu, 5 bin 49 metrelik TBM tünel imalatı bulunan hattaki tünelin yüzde 90’ının beton imalatının yüzde 79’unun ve ray imalatının da yüzde 76’sının tamamlandığını bildirerek, projenin geneli için gerçekleşme oranının yüzde 70’e ulaştığını söyledi. Projede bugüne kadar kazılan 4 bin 549 metrelik tünele ek olarak 500 metre daha tünel kazacaklarını belirten Karaismailoğlu, bu iş için de tünel delme makinasının montajını Zafer Parkı Şaft Bölgesi’nde yaptıklarını kaydetti. Dün başlatılan kazı çalışmasıyla kalan 500 metrelik bölümü tamamlayarak, 30 - 35 gün sonra Kızılay’a varacaklarını anlatan Karaismailoğlu, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak istediklerini ifade etti.



Şehir içinde raylı sistemlerinin payını arttırmak için bakanlık olarak metro projelerini hayata geçirdiklerini belirten, Karaismailoğlu, İstanbul’da 91 kilometre uzunluğunda metro inşaatı çalışmasının sürdürüldüğünü dile getirdi. Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları ile Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi hatlarını yıl sonu itibarıyla bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.