Akkuyu’da 3. ünitenin temeli 10 Mart’ta atılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3. reaktörün temelinin 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in online olarak katılacakları program ile atılacağını söyledi.
Bakan Dönmez ayrıca, “Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4-5 bin kişiyi orada istihdam ediyor olacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Dönmez, “Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz” bilgisini verdi. “Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız” diyen Dönmez, “En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz’de bulunan doğalgazı 2023’e yetiştireceğiz” dedi.