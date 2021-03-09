Akkuyu’da 3. reaktörün temeli atılıyor

Enerji Bakanı Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Akkuyu’da ilk temelin 2018 yılında atıldığını hatırlatarak, sahada süratli bir çalışmanın başlatıldığını söyledi. Akkuyu’da dört tane reaktörün planlandığını dile getiren Dönmez, “Birinci ünitede, şu anda reaktör kabı ve dört adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci ünitenin temeli tamamlandı. Kor tutucu dediğimiz, çekirdek tutucu bir kap var, onun da yine montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı, 10 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin’in videokonferans yöntemiyle katılarak üçüncü reaktörün temelini de atacağız.

Sonra dördüncü reaktör gelecek. Hedef; ilk reaktörü 2023’te inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak, sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak” dedi. Dönmez, Akkuyu NGS sahasında dört reaktörün inşaatına başlanıldığında inşaatın en yoğun zamanı olacağını ve istihdamın 16 bin kişiye ulaşacağını ifade etti. Dönmez, işletme döneminde ise fiilen santral çalışmaya başladığında 4 bin kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralı Akkuyu, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Her reaktör bin 200 megavat gücünde olacak. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Projenin inşaa sürecinde de 6 milyar dolarlık yerli katkının olması hedefleniyor.

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