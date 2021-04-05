Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmalar sürüyor! Güvenlik en üst seviyede

CNN Türk'ün haberine göre uluslararası prosedür gereği santral personelleri güvenlik amacıyla farklı alanlarda konaklıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan hem Rus hem de Türk işçiler için ayrı ayrı kamp alanları oluşturuldu.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan personeller şantiye alanında değil, otel apart gibi 25 farklı konaklama merkezlerinde hayatlarına devam ediyor. Bu alanlarda koronavirüs tedbirleri unutulmamış. Maske mesafe ve hijyen kurallarına oldukça uyuluyor.

İdari İşler Firma Yetkilisi Burhan Keleş, "Günlük yaklaşık olarak 400 bin metreküp dezenfektan işlemi yapılıyor. Bugüne kadar 25 bin adet test gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

30 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI

Personelin kaldığı odalar ve kullandığı ortak alanlarda Covid 19 tedbirleri kapsamında günlük dezenfekte ediliyor. İnşaat alanına ulaşım ve yemek saati de mesafe kurallarına göre düzenlendi. Yemekhanedeki yiyeceklerde tek kullanımlık malzemelerle getiriliyor.

İdari İşler Firma Yetkilisi Burhan Keleş, "Yemeklerimiz önceden yapılıp, kapanıp, kapalı şekilde servis ediliyor" dedi.

10 binden fazla personelin çalıştığı Akkuyu'da 30 binden fazla test yapıldı. Testi pozitif çıkan personelin karantina için ayrı konaklama alanında yer almasına özel gösteriliyor. Salgın denetimleri gerçekleştiriliyor.

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