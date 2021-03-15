Akkuyu NGS'ye reaktör üretimi başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Akkuyu NGS AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Atommash, bu kapsamda reaktör basınç kabının üretimine geçti.



Ekipman üretiminde, 3D tarayıcı ile yapılan ölçümler dahil olmak üzere muayene aşamaları tamamlandı.



İşleme merkezlerinde, ilk koruyucu yüzey işlemi için boru ve flanş bölgesi çıtalarının mekanik olarak işlenmesi yapılıyor. Uzmanlar ayrıca, çekirdek acil soğutma sisteminin borularını da üretiyor. Kontrol önlemleri, yüzey kaplaması ve kaynak boruları ise daha sonra yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM Teknoloji Genel Müdürü Igor Kotov, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS için ekipman üretmenin, sipariş portföylerindeki en önemli işlerden biri olduğunu belirtti.



Ekipman üretiminin tüm ana aşamalarının Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yakından takip edildiğini aktaran Kotov, bu durumun kendilerine özel bir sorumluluk yüklediğini kaydetti.



Yabancı ortaklarla etkin iş birliği konusunda büyük bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Kotov, "En karmaşık teknolojik ve organizasyonel konularda her zaman diyaloğa açığız. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesi için ekipman ürettik ve bu ekipmanlar şu an inşaat sahasına ulaşmış durumda. Bu da diğer 3 ünite için üretimde planlanan programlara uyulacağına ve Türk meslektaşlarımız ile yakın profesyonel etkileşime göre ilerleyeceğimize olan inancımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.







REAKTÖR HAKKINDA



Reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor.



VVER-1200 reaktör basınç kabı ise 330 tonluk ağırlığa, 4,5 metrelik çapa ve 12 metrelik bir yüksekliğe sahip.



Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara