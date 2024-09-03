×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Akkuyu NGS’nin türbin temeline beton dökme işlemi tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#Akkuyu#NGS#Beton Dökümü
Akkuyu NGS’nin türbin temeline beton dökme işlemi tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 14:20

Akkuyu NGS yetkilileri, Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işleminin tamamlandığını duyurdu. Buna göre, ileri teknolojiye sahip türbin sistemi, buhar enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için tasarlandı ve bu işlem, türbin ve jeneratör rotorunun dönmesini ve elektrik akımı üretilmesini sağlıyor.

Haberin Devamı

Beton dökme işlemi tamamlanan masif temel, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabiliyor ve aynı zamanda bu yükleri eşit olarak dağıtabiliyor. Bu yapının inşası için 58,2 metreye 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildi. Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan, 8 ila 36 mm çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor. Yüksek teknoloji ve kaplin dişli bağlantıları çalışma kolaylığı getirdiğinden kurulum süresinde ve işçilik maliyetlerinde önemli bir azalma sağlandı.

Temelin tamamı 307 ton armatür üzerine döşendi. Temel yapı, 70 tona varan teknolojik geçişler ve gömülü parçalar içeriyor. Örnek vermek gerekirse, bir lokomotif ve beş vagondan oluşan bir elektrikli trenin ağırlığı yaklaşık 300 tonu buluyor.

Haberin Devamı

‘TASARIM MUKAVEMETİNİ KAZANMA SÜRESİ 56 GÜN OLACAKTIR’

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Sürekli betonlama yöntemini kullanarak, karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir” dedi.

Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akkuyu#NGS#Beton Dökümü

BAKMADAN GEÇME!