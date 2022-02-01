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Akkuyu NGS'de önemli gelişme! Basınç kabı ulaştı

#Mersin#Nükleer Santral#Basınç Kabı
Akkuyu NGSde önemli gelişme Basınç kabı ulaştı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen yeni malzeme ve ekipmanlar, sahada bulunan Doğu Kargo Terminaline teslim edildi. Rusya’nın kuzeybatısındaki Saint Petersburg Limanından yola çıkarak Türkiye’ye ulaşan yük gemisi, 2’nci güç ünitesinin reaktör basınç kabının yanı sıra, 3’üncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümlerini, boru hatlarını ve diğer ekipman ile malzemelerini de sahaya ulaştırdı.

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Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar koyuluyor. 343,2 ton ağırlığında, eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS için ana ekipmanın imalatı ve sevkiyatı, belirlenen takvime sıkı biçimde uyularak yapılmaktadır. NGS inşaat sahasına, santralin ikinci güç ünitesine kurulmak üzere tasarlanan reaktör basınç kabı geldi. Reaktör basınç kabı, Saint Petersburg’dan Mersin’e kadar yaklaşık 9 bin kilometrelik yolu başarıyla kat etti. Reaktör basınç kabının Türkiye’ye girişi için gerekli izinler, Akkuyu Nükleer A.Ş. Depo Lojistiği ve Gu¨mru¨kleme Bölu¨mu¨ uzmanları tarafından Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) alındı ve kargonun gümrük işlemleri gerçekleştirildi. Ekipman, gemiden Doğu Kargo Terminaline indirildi. Daha sonra reaktör basınç kabının giriş kontrolü prosedüründen geçeceği geçici depolama noktasına götürüldü ve yerleştirildi. Ekipmanın 2’nci güç ünitesinin reaktör bölmesine montajını bu yıl yapmayı planlıyoruz. Özel koşullarda çalışan reaktör basınç kabı, işletme sürecinde reaktörün sızdırmazlığını, güvenli yakıt ikmalini ve reaktörün en az 60 yıl süreyle çalışmasını sağlamaktadır” dedi.

Akkuyu NGS’ye ait 2’nci güç ünitesinin reaktör basınç kabının imalatına Mart 2019’da İzhorsk Fabrikalarında başlandı. İmalat sırasında hidrolik testin yanı sıra basınç kabı içindeki cihazlarla kontrol montajı da dahil olmak üzere tüm testler yapıldı. Testler sonucunda özel komisyon, ekipmanın yapımında tüm proje parametrelerine uyulduğunu ve ürünün yüksek kalitede olduğunu doğruladı. Ekipman imalatının tüm ana aşamaları, NDK denetçilerinin gözetimi altında yapıldı.
Bu arada, Rosatom’un mühendislik birimi Atomenergomash’ın bünyesinde yer alan AEM Technology A.Ş.’nin Volgodonsk şubesi olan Atommash’ta, Akkuyu NGS’nin 3. güç ünitesi için reaktör basınç kabının imalatı devam ediyor.

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#Mersin#Nükleer Santral#Basınç Kabı

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